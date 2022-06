Calciomercato Roma, ritorno immediato in A: contatti in corso

Calciomercato Roma, è arrivata la conferma in questi minuti che riaccende uno scenario di cui si era tanto parlato nel recente passato.

A distanza di un anno dall’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma diversi aspetti sono cambiati. A partire dalla chiosa che ha visto i giallorossi concludere la stagione rispettando quel gerundio usato con sapore di monito dallo Special One in occasione della sua prima conferenza stampa da tecnico dei capitolini.

Il 25 maggio è stata infatti la catalisi di un “Festeggiando” durato giustamente per più giorni ma destinato a rappresentare anche importante punto di partenza per un percorso di crescita che vanta già delle solide basi ma che necessiterà comunque di ulteriori migliorie per poter aumentare le ambizioni di squadra e società. Nel corso di questi mesi, inoltre, abbiamo capito come non sia cambiata la voglia e la capacità di José di vincere.

Il commento sotto il post Instagram di Abraham relativo al “Missing Europa League”, unitamente alle dichiarazioni sui Friedkin durante la festante serata in Albania lasciano intendere come Mou sogni in grande. Per farlo, però, servirà lavorare su plurimi aspetti.

Calciomercato Roma, contatti in corso con Torreira

Instaurando sempre un confronto con il passato, è giusto ricordare che di questi tempi, lo scorso anno, giungevano le dichiarazioni del seguitissimo Granit Xhaka che lasciavano intendere come lo svizzero potesse approdare in giallorosso. L’evoluzione della vicenda la conosciamo tutti, così come risulta tutt’oggi universalmente nota la necessità di apportare cambiamenti e novità nella regione centrale di campo.

I nomi accostati sono diversi e, tra i vari, è figurato a più riprese anche quello di Lucas Torreira, approdato a condizioni più che vantaggiose alla Fiorentina ma alla fine non riscattato dai Viola. Senza approfondire e ritornare alle polemiche del centrocampista circa la mancata permanenza, riferiamo di seguito le ultime e grandi novità relative all’ex Sampdoria.

Secondo quanto raccolto da “LaRoma24.it”, Pinto sarebbe tornato sul giocatore, come confermato dal suo stesso entourage che ha ammesso il concretizzarsi di diversi contatti tra le parti in queste ore. Lucas ha un contratto con l’Arsenal fino al 2023, scenario simile a quello dello scorso anno con il 34 di Arteta. Vedremo se questa volta l’esito sarà diverso.