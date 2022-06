Calciomercato Roma, Zaniolo e l’incubo Juventus: “Blitz da 55 milioni”

Calciomercato Roma, la Juventus potrebbe fare nuovamente breccia nel muro eretto dai giallorossi per Zaniolo. La rivelazione in diretta.

Sono giorni importanti in casa Roma, con Tiago Pinto che è al lavoro per provare a sistemare non solo gli acquisti che ha intenzione di regalare a José Mourinho a stretto giro di posta, ma anche quelle cessioni dalle quali poter ricavare un discreto tesoretto da reinvestire prontamente.

Discorso a parte merita Zaniolo, con l’entourage del quale nella giornata di ieri Tiago Pinto ha avuto modo di parlare “ufficialmente”, lontano da occhi indiscreti. Un summit utile a ribadire le rispettive posizioni, che chiaramente potrebbero improvvisamente cambiare nel caso in cui un top club dovesse presentarsi con un’offerta importante. Seguito sempre dal Milan, negli ultimi giorni sembra essere ritornata in auge la pista Juventus, anche perché i bianconeri stanno riscontrando non poche difficoltà a chiudere l’operazione Di Maria, sebbene Cherubini abbia alzato l’offerta contrattuale per l’argentino, portandola a 7 milioni più bonus.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Zaniolo: super intreccio con Di Maria

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di CMIT TV, il giornalista di fede bianconera Matteo Caronni ha fatto il punto della situazione, svelando quello che potrebbe configurarsi come un clamoroso intreccio di mercato. Ecco le sue parole: “Qualora la Juve dovesse ricevere il no di Di Maria entro il week-end, mi risulta che darà l’assalto a Zaniolo. La Roma si aspetta già un’offerta di massima: potrebbe nascere un’operazione alla Chiesa, con pagamento su più anni, dove sborserà all’inizio i primi milioni com maxi rata finale. Affare complessivo da circa 55 milioni di euro. L’Inter ha il 15% sulla futura rivendita, ma questo non è un problema.”