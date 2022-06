Calciomercato Roma, scambio per Zaniolo: pronta risposta alla Juve

Calciomercato Roma, scambio per Zaniolo: la Juve ci ha provato in questo modo. Pronta la risposta da parte di Tiago Pinto.

Nicolò Zaniolo sarà al centro della scena per molto tempo. Almeno fin quando non ci sarà una soluzione definitiva a quella che al momento è la posizione del fantasista giallorosso, che rimane in bilico e che davanti ad un’offerta importante, totalmente cash però, potrebbe anche partire. Qualora questo non avvenisse, allora Pinto si siederà a tavolino per cercare un rinnovo di contratto con adeguamento economico. Vedremo.

Nel frattempo continuano le voci di un pressing della Juventus, che potrebbe anche decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane soprattutto se Cherubini non riuscisse a piazzare l’operazione Di Maria. Zaniolo insomma rimane un obiettivo della società bianconera, ma anche del Milan ovviamente con Maldini che guarda interessate all’evolversi della situazione. La notizia dell’ultim’ora comunque è un’altra. I piemontesi avrebbero cercare di arrivare a Nicolò mettendo sul piatto il cartellino di Demiral: il difensore turco non verrà quasi certamente riscattato dall’Atalanta. Ma la risposta della Roma è stata quasi scontata.

Calciomercato Roma, secco no alla Juve

Il cartellino di Demiral vale circa 20 milioni di euro. Questa era la cifra pattuita anche tra l’Atalanta e la Juve per il riscatto. E secondo quanto riportato da calciomercato.com, Cherubini lo avrebbe offerto a Pinto nell’ambito di un possibile abbassamento delle pretese economiche per Zaniolo. Risposta negativa ovviamente, non c’è scambio che tenga per quanto riguarda il tesserino dell’eroe della notte di Tirana, quello che con la sua zampata mancina ha deciso la finale di Conference League. In poche parole la linea dura della Roma tiene, com’è giusto che sia in questo caso. Zaniolo rimane un patrimonio da difendere. Può partire, è vero, ma ci sono delle condizioni da rispettare.