Calciomercato Roma, colpo grosso dal Napoli: “L’ha chiamato Mou”

Calciomercato Roma, importante indiscrezione rilanciata da Radio Kiss Kiss Napoli: contatto diretto con Mourinho.

Sono ore frenetiche in casa Roma, con Tiago Pinto che sta lavorando incessantemente per regalare a José Mourinho innesti importanti in settori nevralgici del campo. Dopo aver chiuso l’operazione per Matic, le attenzioni del Gm giallorosso si sono rivolte immediatamente all’acquisto di un altro centrocampista, tenendo sullo sfondo l’ipotesi Celik, per il quale è in programma un nuovo contatto.

Oltre al nome di Frattesi, negli ultimi giorni ha ripreso quota anche la candidatura di Aouar. Tuttavia, le sorprese sono dietro l’angolo, e potrebbero materializzarsi i presupposti per un colpo a sorpresa. A farne le spese potrebbe essere il Napoli, squadra nella quale milita Frank Anguissa, che nelle ultime ore avrebbe palesato dei dubbi circa la possibilità di restare all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Roma, contatto Mourinho-Anguissa: lo scenario

Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, infatti, sarebbe da annotare un ritorno di fiamma della Roma per il centrocampista camerunense, da poco riscattato dal Fulham. Sarebbe stato proprio Mourinho a tessere la tela, contattando personalmente il calciatore, per sottoporre alla sua attenzione il progetto tecnico giallorosso. Insomma, una mossa che non può essere trascurata, e che potrebbe rivelarsi gravida di importanti conseguenze a stretto giro di posta. Arma preziosissima dello scacchiere tattico di Spalletti, Anguissa ha chiuso la passata stagione collezionando complessivamente 33 presenze, impreziosite da due assist, evidenziando uno strapotere fisico a tratti davvero importante.

Tuttavia, va ricordato, una vera e propria trattativa non è ancora cominciata, e non è detto che si possano creare i presupposti propizi. Staremo a vedere come evolverà la situazione.