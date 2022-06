Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: “Manca l’accordo definitivo”

Calciomercato Roma, le ultime informazioni riferite da Gianluca di Marzio sulla trattativa più calda in casa giallorossa.

Avanti a piccoli passi, ma con le idee più che chiare. Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di forzare i tempi, e pur conscio di dover accontentare Mourinho e le sue richieste sul mercato, sta trattando con oculatezza per capire i diversi margini di manovra. Messo in cassaforte l’acquisto di Matic, fari accesi sul terzino che fungerà da vice Karsdorp.

Il primo nome sulla lista, neanche a dirlo, è quello di Celik. Come vi abbiamo riferito in più di una circostanza, per l’esterno turco non manca molto; tuttavia, c’è anche qualche dettaglio da mettere a punto, per un’operazione che comunque si dovrebbe attestare sui 7 milioni di euro.

Calciomercato, Celik-Roma: non c’è ancora l’accordo definitivo

Come riferito da Gianluca di Marzio a Sky, infatti, i colloqui di giornata tra il Lille e la Roma non hanno portato alla tanto attesa fumata bianca. L’accordo non c’è ancora: i contatti andranno avanti ad oltranza per provare a trovare la quadra definitiva. L’affare non è a rischio, ma al momento non si sono creati ancora i presupposti giusti per suggellare il tutto con la stretta di mano.