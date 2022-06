Calciomercato Roma, il secondo colpo nel weekend: tutte le cifre

Calciomercato Roma, il secondo colpo nel weekend: potrebbe già arrivare tutta l’ufficialità. Ecco le cifre dell’operazione

Il secondo colpo ormai è in canna. E Tiago Pinto secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe anche spararlo nel weekend. Potrebbe essere insomma il secondo annuncio ufficiale in questa campagna acquisti della Roma. Che, dopo aver presentato Matic, ha deciso di affondare definitivamente per l’esterno difensivo. Celik, infatti, è davvero a un passo.

Non ci sono dubbi più su questo. Tant’è che il quotidiano romano si spinge oltre, svelando che potrebbero essere decisive le prossime ore, che saranno caldissime per limare solamente gli ultimi dettagli. Per il resto, la parte davvero grossa dell’operazione è fatta. Il turco insomma si legherà finalmente a Mourinho, che già nella passata stagione lo aveva messo nel mirino.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Celik

Ecco le cifre: la richiesta della società francese, il Lilla, proprietaria del cartellino, era di nove milioni di euro. Tiago Pinto era fermo a sei. La quadra affinché andasse tutto a dama, è stata trovata sulla base di 7-7,5 milioni di euro. Il difensore turco firmerà un contratto che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi cinque anni. Due milioni di euro all’anno d’ingaggio per lui. Questo weekend ci dovrebbe essere già il via libera. Poi, nella prossima settimana, le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

Si muove con velocità quindi la Roma che alla metà del mese di giugno ha chiuso praticamente un doppio affare riuscendo a coprire le caselle che maggiormente avevano bisogno di innesti dentro la squadra di Mou. E, così come per Matic, decisivo in questo caso è stato lo Special One che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha preso il telefono e ha chiamato direttamente il giocatore per non fargli prendere in considerazione altre offerte. Obiettivo raggiunto.