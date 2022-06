Zaniolo, intervista e caos social: l’intervento in diretta

L’intervista di Nicolò Zaniolo sul proprio futuro alla Roma ha scatenato la reazione dei tifosi sui social: intervento in diretta

Dal gol in finale di Conference League a un futuro che al momento è un vero punto interrogativo. Così Nicolò Zaniolo affronta l’estate da protagonista del calciomercato della Roma. Le qualità sono ovviamente indiscusse, ma il rendimento in questa stagione ha subito alti e bassi importanti.

Sulle sue tracce ci sono diversi top club italiani e non solo. Uno su tutti, come sempre, la Juventus, che osserva il 22 giallorosso da diverso tempo. Nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ Zaniolo ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del proprio futuro e alla domanda sulla possibilità di essere l’erede di Dybala in bianconero ha lasciato la porta aperta affermando: “Non lo so, vedremo”. Sui social i tifosi si sono scatenati con commenti pro e contro il giocatore. Così a intervenire è stata l’autrice dell’intervista, la giornalista Serena Gentile.

Calciomercato Roma, social scatenati per l’intervista di Zaniolo. Serene Gentile spiega: “L’ho visto sereno, può succedere di tutto”

Nicolò Zaniolo per i tifosi della Roma è sicuramente un giocatore importante, sia a livello affettivo che qualitativo. L’attaccante giallorosso però è stato spesso accostato all’addio in questa sessione di calciomercato estiva, con possibile destinazione Juventus. Sui social dopo l’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, i tifosi si sono fatti sentire sia per sostenere il giocatore che per dargli contro. Dunque Roma si divide sul futuro del numero 22, mentre a intervenire in diretta a ‘Rete Sport’ è la giornalista Serena Gentile, autrice dell’intervista che ha spiegato:

“La Roma sapeva dell’intervista, pur essendo assente l’ufficio stampa. Zaniolo l’ho visto molto sereno, contento del suo finale di stagione e dell’affetto dei tifosi dopo l’infortunio. Ha detto che andrà via lascerà un pezzo di cuore a Roma. Ha affermato poi che essere accostato a grandi squadre è fantastico. Sul futuro non mi ha detto né che resta e né che va via, ha imparato che tutto è possibile”. Dunque un Zaniolo tranquillo durante l’intervista, che però non fa stare molto tranquilli i tifosi giallorossi sul suo futuro.