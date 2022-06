Calciomercato Roma, “febbre” Ronaldo | Quote in picchiata

Calciomercato Roma, l’indizio dei bookmakers sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo in giallorosso. Variazione da tenere d’occhio.

Ci sono nomi che accendono le fantasie dei tifosi in maniera irresistibile; campioni che José Mourinho è abituato ad allenatore, che sono in grado di fare la differenza in qualsiasi momento, risolvendo le pratiche più difficili. Nell’elite del calcio mondiale non può non figurare Cristiano Ronaldo, il cui nome continua ad aleggiare – in modo ancora piuttosto suggestivo – in orbita Roma.

Come fosse il fantasma di Macbeth, il fenomeno portoghese è “ricomparso” anche quest’estate. Del resto, al netto di una stagione individuale tutt’altro che banale, il ritorno di Cr7 allo United è coinciso con uno “zero tituli” all’attivo; per un uomo che fa della vittoria il proprio lei-motiv, si tratta di un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Come non può essere considerata una mera coincidenza il fatto che, in concomitanza dell’infittirsi di rumours circa il suggestivo passaggio di Cr7 nella Capitale, i bookmakers abbiano già preso una “posizione” chiara in merito.

Calciomercato, Ronaldo alla Roma: bookmakers scatenati

Spulciando le quote Sisal, infatti, balza all’occhio in maniera lapidaria un dato: un eventuale approdo di Ronaldo in giallorosso, è bancato a 7.50, quota sicuramente inferiore rispetto ai 66 di qualche mese fa, e al “15” con cui figurava pochi giorni or sono. Coincidenza, fatalità, o indizio su cui lavorare? L’operazione Ronaldo resta comunque difficilissima, soprattutto per i costi che comporterebbe. Il fattore Mou non può essere trascurato, ma l’appeal del tecnico portoghese inevitabilmente non può smuovere mari e monti. E tuttavia, i bookmakers sono già in fibrillazione: staremo a vedere se trapeleranno ulteriori novità nel corso delle prossime ore.