Calciomercato Roma, ecco “Mister X”: affondo da oltre 20 milioni

Calciomercato Roma, ecco “Mister X”: il colpo vale oltre 20 milioni di euro e sarebbe un grosso affare per Pinto. La via è segnata

Il profilo per il regista è stato individuato a Trigoria: quel “Mister X” che ha fatto perdere il sonno alle Special One l’anno scorso. Mourinho da 12 mesi a questa parte chiede un elemento in grado di dettare i tempi, di dare geometrie, di giocare palloni puliti lì in mezzo. Un uomo insomma in grado di costruire gioco, cosa che potrebbe anche fare Matic all’occorrenza, ma le caratteristiche del serbo sono decisamente più da mediano. Il nome sarebbe già scritto sul taccuino di Tiago Pinto, da molto tempo anche, e allora adesso i tempi sono maturi per l’affondo.

Il sogno è quello di portare a Trigoria Douglas Luiz: centrocampista brasiliano dell’Aston Villa, anni 24, in scadenza di contratto tra un anno, che ha deciso di non rinnovare quell’accordo. Il club di Premier League si è tutelato prendendo Kamara, un altro pallino della società giallorossa, e adesso aspetta un’offerta ufficiale per capire a chi cedere il giocatore. Non si vogliono correre rischi di perderlo a zero. La richiesta – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina – è di 35 milioni di euro. Ma anche i Villans sanno che non possono arrivare a centrare questo obiettivo. Si potrebbe chiudere a molto meno.

Calciomercato Roma, tutto su Luiz

Pinto sembra intenzione a offrire poco più di 20 (22-23) milioni di euro, sapendo che potrebbe anche centrare il colpo. Sarebbe un affare grosso. E per andare a dama il gm portoghese potrebbe spingersi a offrire anche 4 milioni di euro all’anno d’ingaggio – al momento Luiz ne prende tre – sfruttando il Decreto Crescita e quello sgravo fiscale collegato a questa misura del governo italiano. L’obiettivo, insomma, è ben chiaro nella testa della Roma. Con Mourinho che sogna un quartetto di centrocampisti che hanno questo nome sulla maglia: Matic, Douglas Luiz, Cristante e Frattesi: per il giocatore del Sassuolo continua la corte serrata e le possibilità di una fumata bianca ci sono. Eccome se ci sono.