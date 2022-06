Calciomercato, via libera Roma sul big del Napoli: “La Juve non c’è”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio che lancia i giallorossi tra le candidate per il grandissimo colpo in Serie A.

Inutile ribadire per l’ennesima volta la necessità dei Friedkin di consegnare a José Mourinho uno scacchiere degno del suo nobile e vincente nome. Giusto però sottolineare che, come accaduto lo scorso anno, a Trigoria si cercherà di rispettare il giusto compromesso tra il rinforzo della squadra e il rispetto dei paletti finanziari imposti proprio dalla proprietà texana.

Quest’ultima si è fin qui distinta per un modo di fare attento e silente ma, soprattutto, contraddistinto dalla grande concretezza. Essa ha permesso di assistere ad una vera e propria evoluzione del mondo giallorosso tutto che, una volta essersi ripreso dal gas esilarante lanciato dalla società il 4 maggio 2021, ha iniziato a maturare un atteggiamento di grande rottura rispetto al passato.

Compattezza e unità anche nei momenti di difficoltà sono stati uno dei tanti fili rossi contraddistinguenti la stagione da poco conclusasi, grazie proprio al modus operandi dei due texani, nei quali la piazza tutta ha iniziato a vedere finalmente serietà e intelligenza, nonché concreta voglia di riportare la Roma laddove meriti.

“Abbiamo preso Mourinho per vincere” aveva affermato Pinto dopo la vittoria in Conference League, lasciando intendere di voler a tutti i costi continuare a percorrere la strada del miglioramento e del rafforzamento del mondo capitolino tutto, tecnico e non solo.

Calciomercato Roma, annuncio in radio: “Mourinho sul big di Spalletti”

Senza imbatterci in discorsi legati a branding e marketing, anch’essi alla base dei successi sportivi e tutt’altro che snobbati dai signori Dan e Ryan, restiamo in questa sede sugli ultimi e importanti aggiornamenti di mercato. In particolar modo, riferiamo quanto affermato dal giornalista di Tuttosport, Stefano Salandin. Intervenuto in queste ore a Radio Kiss Kiss Napoli, le sue parole hanno lasciato intendere come Pinto sia sulle tracce di una pedina fondamentale del Napoli di Spalletti.

In questi anni abbiamo assistito alla creazione di un’importante autostrada del sole sull’asse capitolino-campano. Basti pensare all’affare Diawara-Manolas ma anche alla quasi conclusa operazione Milik sfumata due estati fa alle battute finali. A ciò si aggiungano le recenti voci legate alle avances di Mourinho per diversi elementi dell’amico e collega certaldino “Spallettone”.

Dalla chiamata ad Anguissa, passando per i primi cauti sondaggi per Koulibaly e i monitoraggi sul fronte Mertens. Al tutto, si aggiunga anche quanto da poco riferito dal su citato. Di seguito le sue parole. “Ho pochi riscontri sulle voci che vedono Fabian Ruiz alla Juventus ma so che sul centrocampista spagnolo c’è anche la Roma“.