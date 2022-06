Calciomercato Roma, 10 milioni al Real Madrid: lo vuole Pinto

La Roma continua a costruire la rosa per la prossima stagione e punta il mirino in casa Real Madrid, che chiede 10 milioni

Un calciomercato variegato per la Roma fino ad ora, che ha messo già a segno due colpi a parametro zero. Il primo è quello di Nemanja Matic, centrocampista arrivato dal Manchester United e fedelissimo di Mourinho, che porterà molta esperienza a livello europeo ai giallorossi. Mentre il secondo è Mile Svilar, portiere classe ’99 arrivato a parametro zero dal Benfica.

Dunque all’esperienza Tiago Pinto prova a unire anche l’estro dei giovani talenti. Proprio su una promessa per il futuro vorrebbe provare a scommette la Roma, puntando il mirino in casa Real Madrid. Un brasiliano classe 2002 potrebbe essere la scommessa di Pinto.

Calciomercato Roma, mirino su Reinier: il 2002 può essere la scommessa di Pinto

Continua il lavoro della Roma in chiave calciomercato per cercare di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti per la prossima stagione. I primi due colpi sono già stati piazzati, ma la società lavora per portare nuovi rinforzi alla corte di Mourinho.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il mirino di Tiago Pinto sembrerebbe puntare in casa Real Madrid, precisamente su Reinier. Il giovane attaccante classe 2002, quest’anno è stato girato in prestito al Borussia Dortmund, dove non ha avuto molto spazio, collezionando solo tre presenze da titolare su 20 partite giocate. Con l’eventuale uscita di uno tra El Shaarawy e Carles Perez, la Roma potrebbe puntare sul giovane brasiliano dei ‘Blancos’ come promessa del futuro. Il Real Madrid chiede 10 milioni, aprendo però anche al prestito con diritto di riscatto. Dunque Tiago Pinto è pronto a scommettere Reinier, che a Roma potrebbe rilanciarsi dopo un’annata deludente.