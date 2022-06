Calciomercato Roma, “cala il gelo”: Zaniolo e il rischio alle porte

Calciomercato Roma, dopo l’intervista rilasciata a SportWeek è gelo con Zaniolo. Le parti lavorano all’addio

L’intervista rilasciata a SportWeek ha riportato il gelo. Le temperature sono scese così tanto che forse mai hanno toccato questi livelli dentro Trigoria. Le parole di Zaniolo non hanno fatto per niente piacere a Pinto e alla Roma. E nemmeno ai tifosi – scrive Repubblica questa mattina – che hanno letto nelle dichiarazioni del classe 1999 come se la Roma fosse un passaggio nella sua carriera prima di andare in un altro club. “Quella è la porta” è il tono di molti commenti sui social. E anche la dirigenza non sembra averla presa benissimo.

La vicenda spiega ancora il quotidiano sembra essere finita su un binario morto che non porta sicuramente a nulla di buono. Pinto ha fissato il prezzo subito spiegando senza girarci troppo intorno che la trattativa la gestirà direttamente lui. In poche parole l’entourage di Zaniolo dovrà portare un’offerta adeguata, altrimenti Nicolò non si muove. Certo, il cambio di strategia, qualora si andasse al muro contro muro, potrebbe essere anche preso in considerazione da Tiago Pinto. La sensazione però al momento è che nessuna delle due parti voglia continuare questo matrimonio. E tutti starebbero lavorando all’addio.

Calciomercato Roma, per Zaniolo cambio di strategia

E allora quale potrebbe essere la soluzione? Magari – visto che si corre il rischio che non arrivi mai quell’offerta da 60 milioni di euro che Pinto chiede e quindi di vivere un anno da separati in casa – abbassare le pretese, e reinvestire quella cifra nel prendere il sostituto, che potrebbe essere quel Guedes del Valencia, un nome che gira aleggia da gennaio su Trigoria.

Insomma, un cambio di strategia che possa andare bene a tutti e chiudere definitivamente la questione. Che ormai a quanto pare ha preso una linea ben precisa. Difficile continuare a vedere Zaniolo all’Olimpico secondo Repubblica. Ma c’è da dire anche che ieri, nell’intervista rilasciata dalla giornalista della Gazzetta che ha fatto il pezzo uscito questa mattina sul settimanale, la stessa ha spiegato che la Roma ha dato l’ok alla pubblicazione.