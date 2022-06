ASRL | Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in mediana: agente già in Italia

Calciomercato Roma, doppio intrigo in Ligue 1: le cessioni che potrebbero fornire il via libera per il super colpo.

Ore febbrili in casa Roma, con Tiago Pinto che, dopo aver perfezionato l’acquisto di Matic, spera di chiudere in tempi relativamente brevi anche per Frattesi e Celik. Intanto, per il super colpo in mediana, sarà fondamentale piazzare qualche esubero, dalle cui cessioni il GM giallorosso spera di ricavare un lauto tesoretto.

Ed in questo senso, la Ligue 1 potrebbe rivelarsi un vero e proprio terreno fertile. Secondo quanto riferito da “Il Romanista“, infatti, dagli addii di Kluivert e Veretout, i capitolini sperano di ricavare almeno 25 milioni di euro, cifra che in teoria potrebbe essere subito messa sul piatto per ingolosire l’Aston Villa sul fronte Douglas Luiz. Per l’ex Fiorentina è forte l’interesse di Marsiglia e Lione, che potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato. Lo stesso club provenzale monitora anche la situazione legata a Kluivert che, dopo non essere stato riscattato dal Nizza, fa gola anche al Monaco.

Calciomercato Roma, rispunta Douglas Luiz: cosa sta succedendo

Situazione da monitorare con estrema attenzione. Douglas Luiz è legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023, che quasi sicuramente non sarà rinnovato. Qualche mese, il brasiliano era seguito con molto interesse da diversi club inglesi, in particolar modo da Arsenal e Tottenham, che però non hanno affondato il colpo a causa delle esose richieste dei “Villans”, che avrebbero rispedito al mittente offerte da 30 milioni di euro, la stessa cifra con la quale, in teoria, la Roma potrebbe far breccia nel muro eretto dal club inglese.

Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, uno dei rappresentanti di Douglas Luiz è già in Italia, ufficialmente per seguire altre faccende: traccia da non trascurare, e che potrebbe essere gravida di conseguenze importanti anche per il futuro di Douglas Luiz, che la Roma ha messo in cima alla lista delle sue priorità. Staremo a vedere se il blitz di uno degli agenti del centrocampista dell’Aston Villa possa intrecciarsi a stretto giro di posta con le manovre giallorosse, che non hanno mai mollato la presa per il classe ’98.