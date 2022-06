Calciomercato Roma, 40 milioni o salta tutto: Conte prepara l’assalto

La Roma lavora per colmare le lacune in rosa con acquisti importanti. 40 milioni la richiesta: Conte prepara l’assalto

Il futuro della Roma si sta costruendo durante questa sessione di calciomercato estiva. La società e Tiago Pinto hanno già messo a segno due colpi importanti per la rosa di Mourinho, che sono solo l’incipit di questa finestra per i trasferimenti che ufficialmente aprirà tra poco più di dieci giorni.

Tra i reparti da rinforzare c’è sicuramente la difesa, dove la Roma sta cercando un difensore centrale mancino. I nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono diversi, tra cui uno in Bundesliga. Il prezzo del difensore è fissato a 40 milioni, ma ad anticipare tutti potrebbe essere uno scatenato Antonio Conte.

Calciomercato Roma, il Leverkusen chiede 40 milioni per Hincapie: Conte pronto ad anticipare tutti

La Roma si muove su più fronti in questo calciomercato estivo e mentre cerca un altro centrocampista guarda anche ai possibili rinforzi in difesa. Uno dei nomi accostati ai giallorossi per rinforzare la retroguardia è Piero Hincapie, centrale mancino del Bayer Leverkusen, che sarebbe un profilo perfetto per le richieste di Mourinnho.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ però, il club tedesco per lasciar partire Hincapie chiederebbe 40 milioni di euro. Sulle tracce del centrale ecuadoregno ci sarebbe anche il Tottenham, che in questa sessione di calciomercato è scatenato e ha già portato alla corte di Antonio Conte tre nuovi acquisti. Gli ‘Spurs’, dopo aver sondato il terreno per Bastoni dell’Inter, sembrerebbero pronti ad anticipare la concorrenza e far partire l’assalto a Hincapie, lasciando indietro anche la Roma.