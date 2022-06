Calciomercato Roma, pagano la clausola: addio Serie A

Calciomercato Roma, spunta l’ennesima pretendente per il suo ingaggio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In attesa del famoso mister X, che la piazza tutta si augura di poter vedere approdare nella Capitale quanto prima, Pinto e colleghi stanno in questa fase tenendo vive tutta una serie di piste e scenari finalizzate alla ricerca e all’ingaggio dei giocatori giusti per rinforzare la rosa di Mourinho.

Le urgenze e le esigenze sono diverse, sia sul fronte delle entrate che in uscita ma, come in ogni parentesi di calciomercato, gli addetti ai lavori dovranno essere bravi anche a saper trovare le giuste occasioni per individuare sagaci e funzionali approdi che si rivelino poi essere importanti. Questo è quanto si è cercato di fare con l’arrivo dell’esperto Nemanja Matic la scorsa settimana o anche quanto accaduto in passato puntando su un usato sicuro che non poche soddisfazioni ha dato, seppure a volte a tratti alterni.

Si pensi alla trattativa per Keita o Maicon ma anche a quella di Kolarov o alla meno felice legata all’ingaggio di Cole. Il tutto senza dimenticare della grande intuizione Smalling o dell’approdo più che economico in termini di cartellino di quell’Edin Dzeko divenuto poi tra i giocatori più importanti della storia giallorossa.

Calciomercato Roma, pagano la clausola per Gotze: va in America

Non sempre è però andata bene. Lo abbiamo visto citando il terzino Ashley ex Arsenal e City ma anche pensando, ad esempio, a quel Flaco Pastore che ha toccato il suo punto più alto della sua lunga ma non felice esperienza capitolina in quel gol di tacco all’esordio casalingo contro l’Atalanta. Ciò non sembra però scoraggiare gli addetti ai lavori nella ricerca di giusti elementi che mettano a disposizione dello scacchiere qualità ed esperienza.

In tale ottica, si riprendano gli ultimi aggiornamenti giunti da 90.min e relativi a quel Mario Gotze che sembra finalmente essersi ritrovato anche da un punto di vista fisico in Eredivisie. La sue esperienza al suo PSV è stata pressoché buona e, considerata anche la clausola di 4 milioni di euro, ha suscitato non poche attenzioni in Italia o in Europa.

Come raccontatovi, anche i giallorossi sembravano poter fare un pensierino per l’ex Borussia Dortmund ma secondo la su citata fonte ci sono plurimi interessi in MLS per il suo ingaggio, a partire dall’Inter Miami che ha individuato in lui il rinforzo giusto per la prossima stagione.