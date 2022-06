Calciomercato Roma, Zaniolo in Premier: prezzo da capogiro

Calciomercato Roma, prezzo shock per Nicolò Zaniolo e futuro in Premier League. Gli ultimi aggiornamenti.

Dopo essere stato al centro di discussioni e polemiche nei giorni immediatamente successivi alla vittoria in Conference, le voci di mercato sul 22 di Mourinho hanno ripreso a circolare con gran vigore. Il gol decisivo a Tirana aveva permesso lui di chiosare nel migliore dei modi una stagione non proprio brillante a livello personale, acuendo le speranze dei tifosi di vedere in quel momento la catalisi di una nuova fase tra Nic e i giallorossi.

Il rapporto con la piazza è sempre stata per certi versi di Odi et amo, di baci forse non sempre sentitissimi ad un simbolo sacro come quello della Lupa, corse sotto la Curva strozzate da Var o festeggiamenti a Circo Massimo con echi di gossip in grado di suscitare polemiche nonché dichiarazioni e pubblicazioni social non sempre graditissime.

In ultimo, ricordiamo proprio le parole spese dal 22 in questi giorni circa gli interessamenti di nobili realtà di Serie A, in grado di suscitare ulteriori rumors nonché preoccupazioni all’ombra del Colosseo.

Calciomercato Roma, la strategia di Pinto per Zaniolo: si guarda in Premier

A quanto fin qui emerso si aggiunga però anche la notizia pubblicata da “Il Tempo” in queste ore. L’intenzione di Pinto è quella di discutere del rinnovo a settembre, in attesa magari di aggiornamenti nel corso di questi mesi estivi. L’interesse di Milan e Juventus esiste, così come esiste però l’atteggiamento cauto di entrambe dopo le alte richieste avanzate dalla Roma.

La Juventus non si è ancora fatta avanti in modo deciso mentre Maldini non ha intenzione di superare i 35 milioni. Ecco, dunque, che nel quartier generale di Trigoria, secondo la suddetta fonte, hanno iniziato a guardare anche altrove, cercando papabili interessate al suo ingaggio in uno dei campionati più ricchi per eccellenza. Si sta infatti cercando una squadra in Premier League che possa essere interessata al 22 e che vanti, a differenze delle pretendenti italiane, delle possibilità finanziarie ben più importanti per assecondare la Roma.

Quello cioè di concretizzare con Zaniolo una delle cessioni più importanti del suo recente passato, alla luce del prezzo fissato a 62,5 milioni di euro.