Calciomercato Roma, Psg “avvisato”: servono almeno 60 milioni

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni riferite da Sky Sports Uk. Il Psg dovrà fare i conti con una richiesta esorbitante.

Sostenibilità: la parola che forse Tiago Pinto ha utilizzato di più, quando si è trovato a parlare con i cronisti delle strategie giallorosse sul mercato. Il che non significa non essere ambiziosi: non per forza una cosa esclude l’altra. Chiaramente, un ruolo determinante nella sessione estiva di calciomercato che ha appena aperto i battenti sarà ricoperto da quelle cessioni dalle quali si spera di ricavare un discreto tesoretto, che potrebbero anche finanziare un colpo ad effetto.

La sensazione è che il grande colpo, alla fine, verrà fatto a centrocampo: nelle ultime ore è ritornata prepotentemente in auge la candidatura di Douglas Luiz, ma in Premier militano diversi profili accostati alla Roma, che intanto la prossima settimana ricomincerà a tessere la tela con il Sassuolo per Frattesi, per provare a trovare il definitivo salto di qualità. Ambiziosi, dicevamo. Anche per questo, non desta particolare sorpresa il fatto che, al netto delle oggettive difficoltà del caso e della poca praticabilità dell’operazione, alla Roma sia stato accostato un profilo come quello di Moussa Diaby, sul quale ha da tempo messo gli occhi il Paris Saint Germain.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Diaby: 70 milioni

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Psg sta mordendo il freno per capire la concreta realizzabilità del ritorno dell’ala offensiva classe ’99 all’ombra della Tour Eiffel. Tuttavia, il Bayer Leverkusen non ha nessuna intenzione di fare sconti, e avrebbe sparato alto: servirà una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni per far sì che il ritorno diventi realtà. Le “aspirine” puntano molto sul talento cresciuto nelle giovanili proprio del Psg, che in questa stagione ha messo a referto 17 reti e 14 assist. Sempre secondo la suddetta fonte, nei mesi scorsi avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per Diaby anche Manchester United, Arsenal e Roma. Chiaramente, per la cifra richiesta, i giallorossi partono da una posizione molto più defilata.