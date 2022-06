Cristiano Ronaldo alla Roma, trattativa avviata: il sogno potrebbe diventare le realtà. Le ultime sul portoghese

Il sogno potrebbe diventare realtà. Sì, la trattativa è difficile, ma è avviata, secondo le informazioni riportate qualche minuto fa dal sito del quotidiano free Leggo. Cristiano Ronaldo non rientra più nei piani del nuovo tecnico del Manchester United, Ten Hag, e diventa così un obiettivo della squadra allenata da José Mourinho. Non è fantacalcio, è realtà a quanto pare.

I top club Mondiali non sembrano interessati al giocatore: tutti hanno altri obiettivi. E a 37 anni Ronaldo potrebbe diventare un’occasione nonostante quelli che sono i problemi reali di un’operazione che ha delle cifre che sembrano difficili per la Roma. Soprattutto l’ingaggio di oltre 20 milioni di euro che, però, potrebbe essere “attutito” sul bilancio giallorosso grazie al Decreto Crescita.

Cristiano Ronaldo alla Roma, c’è la trattativa

Leggo spiega che tanti sono gli indizi che portato a dire che ci sono stati dei veri e propri contati tra la Roma e il giocatore. Settimane intense, con magari anche José Mourinho inserito in questa trattativa per portare il connazionale in giallorosso. In questo momento sarebbero due le squadre interessate al calciatore: la Roma, come detto, e anche lo Sporting Lisbona, il primo club nella carriera dell’attuale attaccante del Manchester United con un passato al Real Madrid e alla Juventus.

Un sogno? Sì, potrebbe rimanere tale ma le notizia spiegano che i giallorossi sono sul portoghese. Che non sia questo il regalo dei Friedkin allo Special One per la prossima stagione? Vedremo.