Calciomercato Roma, bomba di Momblano su Ronaldo

Calciomercato Roma, bomba del giornalista Momblano su Cristiano Ronaldo. Ecco le parole durante Juventibus

Ieri vi abbiamo parlato di una trattativa avviato (secondo quanto riportato da Leggo) per portare Cristiano Ronaldo alla Roma. Il giocatore del Manchester United non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils, che hanno cambiato allenatore prendendo Ten Hag, e cambiando anche strategia: l’ex tecnico dell’Ajax ha in mente una mezza rivoluzione e punta decisamente su calciatori giovani, pronti a battagliare in tutte le zone del campo, e che hanno fame di vittoria. Sì, Ronaldo rimane sempre uno che vuole vincere sempre, ma l’età inizia ad essere pesante anche per lui. Insomma, allo United il futuro non c’è.

Legato da un contratto che ha la durata di un altro anno, CR7 potrebbe anche cambiare aria. Accostato alla Roma con molta insistenza negli ultimi giorni, la nuova bomba su quello che potrebbe essere il futuro del portoghese l’ha sganciata il giornalista Momblano durante la trasmissione Twitch Juventibus.

Calciomercato Roma, “Mendes lo ha proposto alla Juve”

Un anno dopo un addio tutt’altro che tranquillo a campionato già iniziato e con la società bianconera che ha preso Kean all’ultimo minuto, il potente procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes, lo stesso dello Special One José Mourinho, avrebbe proposto CR7 alla Juventus. Insomma, l’agente del portoghese starebbe cercando di tastare il terreno per capire se ci sono i margini di avviare una vera e propria trattativa con i bianconeri oppure se quella porta rimarrà chiusa.

In ogni caso anche la Roma, come spiegato ieri, ci pensa: Ronaldo potrebbe essere il regalo dei Friedkin a Mou. La ciliegina sulla torta più che altro, visto che lo Special One vorrebbe sicuramente un innesto decisamente importante in mezzo al campo. Certo, parliamo di Cristiano Ronaldo e difficilmente, qualora questa operazione potesse realmente andare in porto, lo Special One non accetterebbe.