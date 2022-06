Dybala risponde all’offerta della Roma: decisione presa

Paulo Dybala è pronto, decisione presa per il suo futuro. Tra le offerte arrivate c’è anche quella della Roma e la risposta è arrivata

È passato circa un mese dall’addio sentito di Paulo Dybala alla Juventus. L’immagine del numero dieci in lacrime e ultimo ad uscire dall’Allianz Stadium insieme a Vlahovic sono ben impresse nella mente di tutti gli appassionati di calcio. Ora però l’argentino deve decidere quale sarà la sua nuova avventura e dunque quale sarà la nuova maglia che indosserà dalla prossima stagione.

Le offerte ovviamente non sono mancate e tra queste c’è stata anche quella della Roma. I giallorossi infatti avrebbero tentato di mettere a segno il grande colpo a parametro zero, con la concorrenza rappresentata soprattutto dall’Inter. La Roma la sua offerta a Dybala l’ha presentata, ora è arrivata la risposta definitiva dell’argentino.

Calciomercato Roma, Dybala ringrazia ma rifiuta l’offerta: firmerà con l’Inter

Il mese di giugno sta per terminare e i protagonisti di questa prima parte di calciomercato estivo, ovvero i giocatori a parametro zero, sono pronti ad annunciare le loro nuove destinazioni. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus e ha lasciato i bianconeri.

La Roma è stata una delle squadre a presentare un’offerta per la ‘Joya’ argentina, con la forte concorrenza dell’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista Cesar Luis Merlo di ‘TYC Sport’, Dybala avrebbe ringraziato la Roma per l’interesse ma avrebbe rifiutato l’offerta. Il suo futuro sarà all’Inter. Infatti rimangono da limare gli ultimi dettagli per l’accordo e poi l’argentino potrà svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla ‘Beneamata’ per quattro anni. Dunque sfuma definitivamente l’occasione Dybala per la Roma.