Calciomercato Roma, Pinto vola a Milano per chiudere. Mercoledì potrebbe essere la giornata cruciale per il colpo in mezzo

Pinto dopo Matic non si ferma. Ed è pronto a volare a Milano per chiudere il secondo colpo in mezzo al campo dopo il serbo che è arrivato a parametro zero dal Manchester United. Secondo quanto appena riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato-l’originale”, il gm portoghese della Roma avrà un incontro con il Sassuolo. Al centro delle chiacchiere, ovviamente, ci sarà Frattesi.

Insomma, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’altro centrocampista che dovrebbe arrivare alla corte dello Special One per la prossima stagione. Un ritorno, quello di Frattesi, cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Esploso definitivamente nell’ultima annata con una stagione straordinaria agli ordini di Dionisi che hanno riacceso i fari su di lui. Stagione così importante che ha portato anche Roberto Mancini a convocarlo in Nazionale.

Calciomercato Roma, Pinto vuole chiudere

Ormai siamo in una fase cruciale della trattativa. Tra due giorni, insomma, ci dovrebbe essere l’incontro definitivo e decisivo. La Roma nelle scorse settimane ha fatto passi assai importanti per il giocatore, adesso è arrivato il momento però di chiudere e bruciare così la concorrenza che nel corso di questi mesi ha messo gli occhi addosso a Frattesi. Che, dal proprio canto, ha fatto capire più di una volta soprattutto nell’ultimo periodo di essere pronto, voglioso, di tornare nella Capitale. A casa sua. In poche parole il secondo colpo è praticamente in canna.