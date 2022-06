Calciomercato Roma, bonus aggiuntivo: ha già firmato

Calciomercato estivo che si fa sempre più scottante e in casa Roma spunta un bonus aggiuntivo in un affare: è arrivata già la firma

Il calciomercato estivo è già ben avviato nonostante la sessione si apra ufficialmente il prossimo primo luglio. I club sono però all’opera da tempo per anticipare i tempi e la concorrenza per mettere a segno i colpi in vista della prossima stagione. Due nuovi arrivi in casa Roma ci sono già stati, ovvero Nemanja Matic e Mile Svilar. Ma la società e Tiago Pinto non potranno soffermarsi solo sugli arrivi, ma saranno fondamentali anche le cessioni.

Una di queste è già stata definita, ovvero quella di Daniel Fuzato. Il portiere brasiliano si trasferirà all’Ibiza, ma sul contratto spunta un bonus importante a favore dei giallorossi.

Calciomercato Roma, addio Fuzato: c’è un bonus in caso di promozione

L’esperienza di Daniel Fuzato alla Roma non è stata certamente tra le più memorabili. Quattro anni passati in giallorosso e solo otto presenze tra i pali della prima squadra, e cinque con la Primavera. Il brasiliano classe ’97 è ora pronto a dire addio alla capitale per trasferirsi in Spagna.

Infatti Fuzato il prossimo anno giocherà nell’Ibiza, squadra del campionato cadetto spagnolo. L’arrivo di Mile Svilar a parametro zero alla Roma gli avrebbe tolto ulteriore spazio e allora si è concordato l’addio. Come riportato dal giornalista Filippo Biafora, la Roma oltre al 30% sulla futura rivendita, riceverà anche 300 mila euro di bonus in caso di promozione in Liga della squadra spagnola. Dunque un addio ormai definito per il quale manca solamente l’ufficialità.