Calciomercato Roma, “Mourinho vuole Cavani”

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna. Mourinho vuole Edinson Cavani, ecco come stanno le cose.

In questi anni ci siamo abituati all’assistere ad arditi accostamenti ad una squadra che, soprattutto in passato, non poteva permettersi un determinato tipo di operazioni. Ciò non ha comunque impedito il concretizzarsi di acquisti importanti e nei quali forse non tutti avrebbero creduto inizialmente.

Giusto però evidenziare come l’ingaggio di Mourinho abbia cambiato dimensione e consapevolezza ad una squadra e ad una città tutta, tornata nuovamente ad essere festante dopo più di una decade di quasi nullità. Ciò corrobora dunque quelle voci che fino a qualche tempo fa sarebbero suonate come semplici e utopistiche bufale e che stanno in queste settimane infiammando animi e speranze di tifosi che da tempo confidavano in un iter che permettesse loro di tornare a sognare nuovamente in grande.

Lo abbiamo visto con lo scenario Cristiano Ronaldo, assimilato con la lucida consapevolezza di quelle che sono le difficoltà di uno scenario del genere ma allo stesso tempo con un briciolo di ottimismo legato proprio allo spessore che la presenza in panchina di José permette attualmente di vantare.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole il Matador Cavani

Proprio in una fase dominata da suggestioni più e meno ottimistiche, sono arrivate delle novità di non poco conto da un ambiente abbastanza vicino e ben conosciuto dallo stesso Mourinho. Ci riferiamo a quella penisola iberica divenuta una delle tante sedi dei successi dell’attuale mister della Roma e dalla quale sono recentemente rimbalzate pesanti indiscrezioni.

A detta de “ElNacional.cat“, infatti, i giallorossi sarebbero sulle tracce di quell’Edinson Cavani il cui contratto con il Manchester United scadrà tra dieci giorni e la cui situazione è costantemente monitorata da diversi club europei. A partire dal Real Madrid di Florentino Perez, alla ricerca di un valido alter-ego al Benjamin Button Benzema.

Sull’ex Napoli, si stanno muovendo anche Atletico Madrid, Arsenal e Juventus ma, a detta del portale iberico, Mou potrebbe far leva sulla centralità che l’uruguaiano verrebbe ad avere all’interno del progetto Roma, ponendo lui come valore aggiunto e saggia egida per Tammy Abraham e colleghi.