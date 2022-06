Calciomercato Roma, intrigo Juve: “Interessa a Mourinho”

Calciomercato Roma, c’è la conferma: a Mourinho interesserebbe un giocatore della Juventus. Piace però anche a Monchi

Nei giorni scorsi si è parlato di un giocatore della Juventus che sarebbe potuto rientrare nell’operazione Zaniolo. Nulla di fatto sotto questo aspetto: la Roma, per Nicolò, vuole solamente soldi e tanti con nessuna contropartita tecnica. Insomma, la situazione è questa attorno all’attaccante. Ma, quel nome, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Momblano che è intervenuto alla trasmissione Twitch di Juventibus, piace lo stesso allo Special One, in una trattativa che potrebbe prendere piede e che ovviamente è slegata da qualsiasi altra operazione.

Bene, nel dettaglio. Il centrocampista brasiliano Arthur, in uscita dalla società bianconera, piacerebbe allo Special One che lo potrebbe anche accogliere a Trigoria la prossima stagione. L’ex Barcellona, arrivato a Torino nell’operazione che ha fatto fare a Pjanic il percorso inverso, in bianconero non ha mai convinto. Allegri ha cercato di rilanciarlo ma non c’è riuscito, ecco perché è in uscita. E per la Roma potrebbe essere una buona operazione in entrata, ovviamente a determinate condizioni e con una sostanziale riduzione dell’ingaggio.

Calciomercato Roma, anche il Siviglia su Arthur

Ci sarebbe però una squadra che si potrebbe mettere in mezzo, ed è il Siviglia dell’ex Monchi che starebbe guardando con interesse al giocatore brasiliano che ormai in bianconero ha finito il suo tempo. Al fianco di Matic, la sensazione, è che Arthur potrebbe anche fare bene. Ma sono tutte supposizioni in questo momento, visto che nell’ultima stagione ha giocato pochissimo ed è stato anche fermato da molti infortuni. L’interesse però è confermato, almeno stando alle ultime notizie. E chissà che nelle prossime settimane non possa diventare una vera e propria trattativa.