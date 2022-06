Calciomercato Roma, Zaniolo sedotto e abbandonato: ribaltone Dybala

L’attaccante della Roma potrebbe vedersi chiudere la porta della cessione per colpa dell’argentino che piace a molti in questo calciomercato

Potrebbe chiudersi la porta dell’addio per Nicolò Zaniolo, che sembra vicino a lasciare la Capitale in questi mesi estivi. L’attaccante della Roma rappresenta una della delle situazioni più scottanti dell’intero campionato italiano in questo calciomercato. In questa lista di trattative, un’altra che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati è quella di Paulo Dybala, che potrebbe chiudere proprio la porta a Zaniolo. L’argentino, infatti, piace molto alla Roma, che sta pensando a lui come un possibile sostituto di Nicolò. Il numero 22, dal canto suo, è da diverso tempo nel mirino della Juventus, che sta pensando a lui per migliorare l’attacco e sostituire proprio la Joya.

In questo doppio affare che vede interessate Roma e Juventus, si sono inserite altre squadre di Serie A. L’Inter. infatti, è vicino a diventare il nuovo club dell’argentino. L’attaccante bianconero, infatti, potrebbe raggiungere Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko a Milano, dove andrebbe a parametro zero. Con la Juve, infatti, è finita la storia d’amore che durava da ben 7 anni, dopo il suo acquisto dal Palermo. Se Paulo andasse all’Inter cambierebbero alcuni scenari di calciomercato per la Roma, che dovrebbe cercare nuovi profili per migliorare l’attacco. L’argentino avrebbe potuto dare più fantasia al reparto grazie ai suoi colpi e strappi palla al piede.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Dybala e Pinto cerca acquirenti per Zaniolo all’estero

Le qualità di Dybala non sono passate inosservate a Milano, neanche sulla sponda rossonera del naviglio. Secondo quanto riporta Il Tempo, l’argentino è nel mirino di Pioli che da tempo sta cercando un rinforzo per la fascia destra, più nello specifico per la trequarti. F-ino ad ora, infatti, in quella situazione hanno giocato Saelemaekers e Messias, due calciatori che, però, non hanno brillato. Per questo nel mirino del tecnico rossonero c’è Zaniolo, ma anche Dybala. In caso di arrivo dell’argentino le porte per il numero 22 della Roma si chiuderebbero e solo la Juve rimarrebbe in corsa per acquistarlo. Di certo, però, il club torinese non accetterebbe le richieste dei giallorossi, costringendo, così, Pinto a cercare acquirenti all’estero, anche se Nicolò Preferirebbe rimanere in Italia.