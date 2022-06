Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: fumata bianca imminente

Calciomercato Roma, l’accordo è sempre più vicino: si aspetta il sì definitivo nel corso delle prossime ore.

Idee chiare per la Roma, con Tiago Pinto che, dopo aver trovato l’accordo per l’acquisto di Matic, ed aver intavolato diverse cessioni, spera di riuscire a mettere a segno un altro colpo in entrata, questa volta per puntellare la corsia di destra.

L’indiziato principale, neanche a dirlo, è Celik, per il quale un accordo di massima sarebbe stato raggiunto sulla base di un’operazione complessiva da circa 7 milioni di euro. Serpeggia ottimismo sulla chiusura positiva dell’affare, al punto che – stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky – Pinto sta aspettando la risposta definitiva dei proprietari del Lille: un sì che non dovrebbe tardare ad arrivare, e che potrebbe materializzarsi nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Roma, Celik ma non solo: Pinto a Milano

Il général manager della Roma, inoltre, è atteso a Milano, dove molto presumibilmente comincerà a tessere la tela con una certa insistenza per Frattesi, in cima alla lista dei desideri dei giallorossi, che vogliono ulteriormente puntellare la mediana. L’operazione con il Sassuolo potrebbe essere imbastita inserendo eventualmente anche delle contropartite tecniche, con l’affare che è destinato ad entrare nella fase più calda nei prossimi giorni. Ore roventi in casa giallorossi: per Pinto si prospetta una settimana fitta di impegni, che dovrebbero imprimere la svolta decisiva alla sessione estiva di calciomercato per i giallorossi.