Calciomercato Roma, “offerta per Ronaldo” ma Mendes spiazza Mourinho

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero fatto un’offerta per Cristiano Ronaldo. Ma Mendes spiazza José Mourinho

La Roma avrebbe fatto un’offerta per prendere Cristiano Ronaldo. Questa è la notizia più importante, per i tifosi giallorossi, che viene spiegata da Momblano, giornalista che segue da vicino le dinamiche del mercato della Juventus. Che, però, sottolinea come Mendes, procuratore del portoghese e anche di José Mourinho, avrebbe spiazzato proprio lo Special One. Ma andiamo con ordine.

Nei giorni scorsi è venuta fuori la notizia che la Roma avrebbe avviato una trattativa con CR7 che a quanto pare non rientra più nei piani del Manchester United. Questa è confermata anche dalle parole di Momblano. Ma Mendes, per conto di Ronaldo, “ha contattato la Juve, esponendosi” quasi in maniera determinate.

Calciomercato Roma, Mendes spiazza Mourinho

“Ha ricevuto anche altre offerte, la Roma e non solo. Mendes ha fatto la prima mossa, chiamando la Juventus e dicendo. Noi siamo insoddisfatti della scelta fatta, e addirittura pentiti. Non ci troviamo bene dove siamo, abbiamo lasciato a metà un discorso che dovevamo portare avanti – Cristiano tornerebbe volentieri a Torino”. Bene, questi sarebbero i pensieri dell’attaccante portoghese che, sottolineiamo, ha ricevuto anche un’offerta da parte di Tiago Pinto. Sarebbe un colpaccio ovviamente, con delle condizioni anche da rispettare sull’ingaggio, ma sotto questo aspetto potrebbe venire in aiuto il Decreto Crescita.

Momblano ha poi concluso: “Vuole solo la Juve? Questo non lo so. So che la mossa è stata fatta, le condizioni non sarebbero quelle che ha al Manchester United”. E questo è un dato di fatto, perché nessuno in questo momento potrebbe garantire lo stesso stipendio, di quasi 25 milioni di euro, che il centravanti prende in Premier League.