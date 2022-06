Calciomercato Roma, “giallo” Dybala: triplo ostacolo

Calciomercato Roma, cosa manca all’Inter per mettere le mani sul Paulo Dybala: Beppe Marotta deve sbrogliare una doppia matassa.

In queste ore, è l’Inter a prendersi la scena. I nerazzurri, infatti, sono letteralmente scatenati e, dopo aver chiuso l’operazione con il Cagliari per Bellanova, stanno spingendo sull’acceleratore per trovare l’accordo con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku, che con il passare delle ore sta diventando un’ipotesi sempre più percorribile. Nel frattempo, Marotta non perde di vista neanche Paulo Dybala, accostato nelle scorse settimane anche alla Roma.

L’accordo tra l’Inter e l’attaccante argentino, però, non è stato ancora trovato. Sebbene si siano materializzati diversi incontri tra l’entourage della Joya e i vertici dirigenziali nerazzurri, il cerchio non è stato ancora chiuso, e saranno necessari ulteriori contatti per provare a suggellare l’accordo.

Calciomercato Roma, Dybala-Inter: ecco cosa manca

Come rivelato da calciomercato.it, infatti, sarà necessario l’addio di due attaccanti per dare l’assalto convinto a Paulo Dybala: in quest’ottica, i profili più accreditati a fare le valigie sono Dzeko e Correa, per i quali, però, non sarebbero arrivate offerte concrete, almeno per il momento. Inoltre, per accontentare le richieste dell’ex Juve, l’Inter dovrà effettuare un nuovo rilancio. Chiaramente, Marotta è convinto di poter trovare la formula giusta, forte del vantaggio accumulato nelle ultime settimane. La Roma ha provato ad inserirsi, salvo poi ripiegare su altri obiettivi: staremo a vedere come evolverà la situazione e se, eventualmente, si creeranno i presupposti giusti per nuovi colpi di scena che stravolgerebbero le gerarchie.