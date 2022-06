Calciomercato Roma, colpo di scena Dybala | Ribaltone Inter

Calciomercato Roma, la rivelazione di Sky che potrebbe aprire scenari suggestivi: colpo di scena Dybala. Ecco i dettagli.

Il futuro di Paulo Dybala si sta tingendo sempre più di giallo. L’attaccante argentino, al quale la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, sembrava ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter che, però, è ora impegnata a definire l’affare Lukaku.

Il futuro della Joya, a questo punto, potrebbe clamorosamente ribaltarsi. Secondo quanto riferito da Sky, nella giornata di oggi non sarebbe andato in scena nessun tipo di contatto tra le parti: la trattativa è in stand-by, e non si segnalano sviluppi sotto questo punto di vista. A questo punto, potrebbero clamorosamente rientrare in gioco quelle opzioni che fino a quel momento erano state messe in stand by.

Calciomercato Roma, colpo di scena Dybala: “Affare con l’Inter in stand-by”

Ecco quanto riferito da Di Marzio, nel corso del suo intervento a Dybala: “Adesso Dybala inizierà a guardarsi intorno, e non aspetterà di certo la decisione dell’Inter. Vedremo se ci sarà qualche altra squadra: non ci sono stati contatti diretti né con il Milan né con la Roma. Non avendo l’accordo con l’Inter, è chiaro che Dybala dovrà fare delle valutazioni in merito, probabilmente abbassando le sue pretese.”

Ricordiamo che l’ex numero 10 della Juve era stato accostato con una certa insistenza anche in Premier League e in Liga, ma al momento non si segnala alcun tipo di offerta all’orizzonte.