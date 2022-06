Calciomercato Roma, l’appello social per la cessione diventa virale

Il giocatore della Roma ha deciso di esporsi in un video in cui ha richiesto di essere ceduto immediatamente in questo calciomercato

La situazione degli esuberi presenti in rosa è molto importante per Tiago Pinto che sta cercando di trovare a tutti una sistemazione, così come ha fatto a gennaio. Nel mese invernale, infatti, sono partiti per il calciomercato molti giocatori che alla Roma non avevano trovato spazio durante la stagione. Da Villar fino a Reynolds, passando per Fazio e Borja Mayoral, sono stati diversi i profili che non hanno mai entusiasmato Mourinho. Il tecnico, infatti, ha deciso di far partite tutti quei giocatori che non facevano parte delle sue gerarchie per diversi motivi. Il primo è quello di non avere in rosa giocatori troppo scontenti per i pochi minuti9 accumulati. Poi c’è la questione valore. Un calciatore che non gioca si svaluta, per questo è stato deciso per la cessione almeno a titolo temporaneo.

In rosa sono rimasti alcuni come Darboe e Diawara che in campionato hanno giocato una manciata di minuti o non ne hanno giocati affatto. Per loro Pinto sta lavorando in modo tale da trovate la sistemazione migliore, sia per il club che per i calciatori in sé. Oltre a loro, poi, vanno considerati anche tutti quelli che sono stati ceduti in prestito la scorsa estate e che potrebbero fare ritorno al fienile in caso le loro squadre decidessero di non riscattarli. Uno di questi è Justin Kluivert, che con il Nizza non è riuscito a entrare i Champions League. Questo avrebbe fatto scattare l’obbligo di riscatto, che invece, non ci sarà. Un altro giocatore in prestito è Alessandro Florenzi, quest’anno al Milan.

Calciomercato Roma, l’appello social di Florenzi a Maldini: “Riscattami Paolo”

I contatti per il riscatto del giocatore sono cominciati da tempo e lo stesso terzino destro vuole restare in rossonero. La sua volontà, se mai fosse stata in dubbio, è stata resa ancora più chiara proprio dall’ex numero 24 giallorosso. Florenzi, infatti, in un video che è diventato virale sul web e che risale alla festa scudetto ha mandato un vero e proprio appello a Maldini. Nella clip, infatti, si vede il trentunenne chiedere a Paolo di essere riscattato, un messaggio che non è passato inosservato.