Calciomercato Roma, ora è arrivata anche l’ufficialità della cessione dell’esubero. Saluta tutti e vola in Spagna, ecco l’annuncio della società.

Va avanti senza sosta il lavoro di Tiago Pinto, general manager della Roma. Una nuova cessione è stata appena comunicata in via ufficiale sui canali della società. Nessuna sorpresa, infatti l’addio era nell’aria per mancanza di spazio a Trigoria. Continua la missione in uscita per il dirigente ex Benfica, che parallelamente sta lavorando per regalare nuovi rinforzi a Josè Mourinho. Ecco chi di sicuro non farà parte della rosa giallorossa il secondo anno a guida Special One, l’addio è ufficiale.

Cessione decisamente scontata, non fosse altro perchè nel ruolo la Roma si era già tutelata da diverse settimane. Tiago Pinto a fine marzo aveva strappato il si dal giovane portiere Mile Svilar, prelevato a parametro zero dal Benfica. Il classe 1999 ha già sostenuto le visite mediche mesi fa ed ora arriverà a Trigoria come vice Rui Patricio. Dunque gli elementi hanno obbligato la squadra giallorossa all’inevitabile cessione di Daniel Fuzato, acquistato a titolo definitivo dall’Ibiza, club che milita nella Segunda Division spagnola. Ora c’è anche l’ufficialità dell’addio, è arrivata la forma nero su bianco.

Calciomercato Roma, cessione ufficiale: vola in Spagna

La Roma cede a titolo definitivo Daniel Fuzato all’Ibiza. Il portiere, cresciuto tra le giovanili del Palmieiras, venne acquistato 4 anni fa dalla Roma. In totale le presenze a difesa della porta giallorossa sono state 8, con un passivo di 11 reti incassate. In particolar modo si ricorda l’ultima parentesi della guida tecnica di Paulo Fonseca, che gli diede fiducia anche in gare piuttosto complicate. A partire dall’esordio sul campo della Juventus, vinto dalla Roma per 3-1. Da ricordare anche il derby vinto contro la Lazio per 2-0, che lo vide autentico protagonista. Quest’anno zero presenze in gare ufficiali, unite all’acquisto di Svilar hanno materializzato l’addio al secondo portiere. La Roma incasserà una cifra pari a 700mila euro ed in più ci sarà una clausola sulla futura rivendita ed un bonus in caso di promozione. Di seguito il comunicato ufficiale dell’As Roma:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Daniel Fuzato all’UD Ibiza. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze. Daniel aveva fatto il suo esordio tra i pali giallorossi il 1° agosto 2020 in occasione di una trasferta a Torino con la Juventus, partita conclusiva del campionato 2019-20: la Roma si impose per 3-1. All’attivo di Fuzato c’è un Derby vinto 2-0 da titolare, il 15 maggio 2021. Ed è un successo che certamente resterà nel cuore dell’estremo difensore brasiliano. A Fuzato vanno i migliori auguri del Club per il prosieguo della carriera!”