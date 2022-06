Calciomercato Roma, Cavani in Serie A: offerta ufficiale

Calciomercato Roma, Cavani in Serie A. C’è l’offerta monstre ufficiale per l’ingaggio del Matador. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Abbiamo assistito in questi giorni al diffondersi di non poche voci e indiscrezioni relative a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Pinto e colleghi. Molte di queste sembrano rispondere benissimo al nome di “fantasie che volano libere” cantate da Vasco, per quanto il recente passato giallorosso ci abbia fatto comprendere come quasi nulla sia utopistico per una società e una dirigenza che hanno dimostrato ampiamente di voler crescere e vincere.

Dopo il trionfo in Conference, non a caso arrivato proprio in una parentesi in cui tutto il mondo giallorosso abbia trovato una salubrità che mancava da tempo, i Friedkin hanno intenzione di continuare a far bene. Come evidenziato dallo stesso gm, l’approdo di Mourinho è stato emblema di questo anelito alla vittoria condiviso con una piazza che merita altre gioie e soddisfazioni come quella dello scorso 25 maggio.

Per perseverare servirà però accontentare le pretese di Mou, consapevole di non trovarsi attualmente in un club dalle stesse potenzialità economiche di quelli per i quali abbia lavorato in passato ma altrettanto conscio di essere stato ingaggiato da una proprietà seria e onesta.

Calciomercato Roma, Cavani in Serie A: la Salernitana fa sul serio

Come dicevamo, i nomi accostati alla Roma sono stati numerosissimi e hanno fin qui riguardato plurimi reparti. Nelle ultime ore, in particolar modo, abbiamo assistito al diffondersi di nuove voci e possibili scenari che hanno portato la pista Cristiano Ronaldo a non essere l’unico e suggestivo tormentone estivo.

Dopo le flebili e timide voci sul ritorno di Dzeko, sono da poco giunti aggiornamenti su quello scenario Cavani che, rimbalzato dalla Spagna, ha avuto un’eco di non poca importanza in questi due giorni. A quanto già raccontatovi si aggiunga quanto riferito da “Il Corriere dello Sport” a detta del quale l’ex Napoli potrebbe tornare davvero in Serie A.

Ad affondare il colpo, però, non è almeno per ora la Roma ma la Salernitana del giovane e intraprendente Iervolino, desideroso di vivere una stagione meno tortuosa di quella appena conclusasi. I granata campani avrebbero offerto all’uruguaiano un biennale da 2 milioni di euro all’anno, facendo leva su bonus che potrebbero raggiungere cifre clamorose.

Alla parte fissa, infatti, aggiungono 200mila euro per ogni gol segnato da quell’Edinson che ha toccato uno dei punti più alti della sua carriera proprio nella vicinissima Napoli. E chissà che anche quest’aspetto non possa essere per lui un deterrente o uno stimolo ulteriore.