Calciomercato Roma, conferma ufficiale: l’agente rompe il silenzio

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi allo scenario di cui si sta tanto parlando in queste ultime settimane.

Da circa un anno a questa parte i giallorossi sono sulle tracce di diversi profili che possano fare al caso di Mourinho per rimpolpare una regione mediana che anche nel corso dell’ultima stagione ha manifestato non poche problematiche. L’eclettismo di Cristante e la disponibilità dell’ormai ex Mkhitaryan hanno permesso di ovviare a queste defezioni, complice il prestito invernale di Oliveira che ha contribuito ulteriormente a tappare un buco attualmente rappresentante la falla più importante dei giallorossi.

Certo, sarebbe irrispettoso dimenticare Nemanja Matic, arrivato nella Capitale quasi due settimane fa e vantante un bagagliaio di esperienza e qualità che di certo daranno una mano non indifferente alla squadra. Le buone probabilità di assistere ad un ritorno alla difesa a quattro e le attuali disponibilità presenti nella rosa lasciano però intendere come sia necessario almeno un altro approdo in questa regione. Soprattutto se si pensa alla sempre più possibile uscita di Veretout e alla ricerca di lunga data da parte di Pinto di un autentico mister X che corrobori il reparto schermante la zona difensiva.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni dell’agente di Frattesi

Nel recente passato abbiamo assistito al diffondersi di plurime voci relative al possibile ritorno di Davide Frattesi, cresciuto come ragazzo e calciatore all’ombra del Colosseo ma consacratosi lontano da mamma Roma. L’exploit del 16 è avvenuto alla corte di Dionisi al Sassuolo, grazie al quale l’ex giallorosso ha suscitato nobili e plurime attenzioni nel nostro campionato e non solo.

La giovane età lo rende un profilo più che appetibile, per quanto le difficoltà principali si celino nel dialogare con un club come quello neroverde che ha dalla sua parte un dirigente come Carnevali da sempre bravissimo a vendere i suoi pezzi pregiati. A Roma hanno però l’asso nella manica legato al 30% assicuratosi dalla società sulla futura rivendita del centrocampista ai tempi del suo approdo in Emilia.

A Trigoria stanno facendo leva proprio su tale aspetto e in queste ore abbiamo assistito al diffondersi di voci abbastanza incoraggianti. A queste si aggiungano le parole dell’entourage di Davide, Beppe Riso che all’uscita dalla sede dell’Inter ha dedicato qualche battuta ai cronisti presenti tra cui Giorgio Musso di Calciomercato.it.

Plurime le questioni toccate e, tra queste, anche quella legata al possibile ritorno di Frattesi nella Capitale. Al lungo ed emblematico silenzio iniziale sulla domanda relativa a tale questione hanno fatto seguito le seguenti parole: “Ripeto, credo sia presto per parlare di questo”.