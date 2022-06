Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Scelta irrevocabile

Calciomercato Roma, offerta rinunciata e posizione presa. Il giocatore ha già detto no e non intende cambiare idea.

Questa parentesi di mercato è attualmente caratterizzata dalla presenza di tanti giocatori prelevabili a condizioni pressoché economiche, complice la sempre più diffusa tendenza di questi anni di andare in scadenza contrattuale per liberarsi a zero nella speranza di strappare contratti ancora più ricchi. Lo abbiamo visto qualche tempo fa con Aguero e Depay e recentemente con le tante vicende che stanno interessando il mondo Roma e non solo.

Si pensi a Mkhitaryan che ha declinato la proposta di Pinto in seguito alle cifre più importanti messegli sul piatto dall’Inter nonostante l’età ma anche all’attenzione che il free-agent Dybala sta suscitando a livello europeo. A ciò si aggiunga poi lo scenario Cavani, di cui vi abbiamo resocontato in queste ultime 48 ore e destinato, insieme a Cristiano Ronaldo, a divenire l’ennesimo tormentone dell’attuale campagna acquisti estiva.

Calciomercato Roma, doppio rifiuto di Isco ma Pinto non si arrende

I nomi di giocatori prelevabili a condizioni valide sono numerosi e non si arrestano di certo a quelli appena citati. Senza voler imbatterci in inutili elenchi, ci limitiamo ad aggiungere alla tassonomia fin qui presentata anche il nome di Isco Alcaron che ha deciso di non rinnovare con il Real Madrid e che attualmente vanta la pole position sui taccuini di numerosi dirigenti d’Europa che vogliano fare un gran colpo senza spendere soldi per il cartellino.

Tra le varie, anche la Roma si era detta interessata, complici le difficoltà nell’arrivare a Dybala e la necessità di rimpolpare l’attacco e, ancora, l’ingerenza di quel Jorge Mendes legato a Mourinho da un rapporto non unicamente professionale. Su tale fronte arrivano però importanti aggiornamenti dal portale AS. Le penne spagnole hanno infatti in questi minuti sottolineato come dalla Turchia siano arrivate voci circa la perseveranza del Galatasaray.

I balcanici hanno fatto un’offerta all’ormai ex Blanco che ha però detto di no e non è intenzionato a cambiare idea. Lo stesso portale iberico ha poi evidenziato come il talentuoso trequartista di Malaga abbia dato la stessa risposta anche alla Roma, dopo le offerte ricevute dai capitolini che non sembrerebbero però intenzionati ad arrendersi.