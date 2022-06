Calciomercato Roma, maxi affare ad una svolta: “Accordo vicino”

Calciomercato Roma, sprint per Frattesi: 18 milioni sul piatto a cui aggiungere eventuali contropartite tecniche.

Restyling ragionato: con questa formula si potrebbe definire la sessione di mercato in casa giallorossa, con Tiago Pinto impegnato a ridisegnare una mediana che potrebbe ancora subire degli scossoni.

Il nome più caldo, in questo senso, è quello di Davide Frattesi. Per il centrocampista del Sassuolo si materializzerà un incontro nel corso delle prossime ore tra Tiago Pinto e gli uomini mercato dei neroverdi, per provare a trovare la quadra definitiva. La trattativa, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere imbastita sulla base di un esborso cash, a cui aggiungere delle contropartite tecniche giudicate funzionali dagli emiliani.

Calciomercato Roma, le ultime sull’affare Frattesi

Secondo quanto riferito da Retesport, l’accordo per Frattesi sarebbe sempre più vicino: i giallorossi avrebbero messo sul piatto un’offerta da 18 milioni di euro, con il Sassuolo che, tra l’altro, dovrà scegliere una serie di giovani. In salita le quotazioni di Tripi, Falasca e Volpato. Per quest’ultimo, però, la Roma proverebbe ad inserire una clausola di riacquisto per riportarlo eventualmente nella Capitale. Dopo aver messo le mani su Matic, dunque, Pinto ha apparecchiato la tavola anche per Frattesi, tenendo aperta anche la porta per Celik: anche per il terzino del Lille, infatti, la fumata bianca sembra essere sempre più vicina.

Ritornando sull’affare Frattesi, decisiva la volontà del calciatore, che sta spingendo molto per approdare alla corte di Mou. L’accordo con il Sassuolo è sempre più vicino: la fumata bianca è dietro l’angolo.