Calciomercato Roma, Pinto stringe i tempi: doppio blitz in giornata

Calciomercato Roma, doppio incontro per il grande obiettivo di Mou. Ultim’ora Sky: ecco cosa sta succedendo.

Proseguono i contatti in casa Roma per provare ad accontentare a stretto giro di posta le richieste di José Mourinho. Ultimato l’affare Matic, il general manager giallorosso si è fiondato su Davide Frattesi, che è finito in cima alla lista dei desideri dei capitolini.

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, si sarebbe materializzato nella giornata di oggi un doppio incontro: dopo il pranzo con l’agente del centrocampista, Pinto è stato a cena con i dirigenti del Sassuolo, per provare a capire i margini di manovra. La volontà della Roma è quella di affondare il colpo, anche se bisognerà trovare l’accordo sulle cifre, con gli emiliani che partono da una valutazione da 35 milioni di euro, a cui ovviamente bisognerà detrarre il famoso 30%.

Calciomercato Roma, doppio incontro Frattesi: asse rovente

La Roma vorrebbe spendere meno rispetto ai 23 milioni circa richiesti dagli emiliani; ragion per cui, nel corso delle prossime ore sono attesi ulteriori contatti, per provare a trovare la quadra definitiva. Da non escludere, tra l’altro, l’inserimento di contropartite tecniche all’interno della trattativa, in maniera tale da ridurre l’esborso cash. La strada sembra essere tracciata, ma manca ancora l’intesa definitiva: bisognerà lavorare per limare gli ultimi dettagli, anche se sembra trapelare cauto ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione. Seguiranno aggiornamenti.