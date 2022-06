Calciomercato Roma, cacciato dallo United: via col mega sconto

Il Manchester United sta mettendo in atto una rivoluzione ed è pronta a mettere alla porta un giocatore: via con uno sconto enorme

Tanta delusione in casa Manchester United per come è andata l’ultima stagione. I ‘Red Devils’ dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo sembravano galvanizzati, ma l’entusiasmo si è subito spento con le prestazioni della squadra, nonostante un CR7 sempre decisivo a suon di gol. La stagione per il Manchester United si è chiusa con il sesto posto, ovvero la qualificazione alla prossima Europa League.

Nel movimento rivoluzionario del club inglese iniziato in questa sessione estiva di calciomercato, che ha visto anche il cambio in panchina con l’arrivo di Ten Hag, un difensore sarebbe stato definitivamente messo alla porta. Il costo del cartellino viene ridotto sensibilmente per trovare acquirenti. Pinto potrebbe sfruttare l’occasione per rinforzare la retroguardia della Roma.

Calciomecato Roma, Baillly messo alla porta: lo United chiede solo 10 milioni

La rivoluzione in casa Manchester United è solo all’inizio e si parte proprio dal cercare di piazzare gli esuberi in rosa. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, tra i giocatori messi alla porta durante questa sessione estiva di calciomercato c’è anche Eric Bailly.

Il difensore ivoriano, pagato 38 milioni dal Manchester United per strapparlo al Villareal, ha vissuto delle stagioni difficili in Premier League, tanto da collezionare solo sette presenze in quella appena conclusa. Adesso però i ‘Red Devils’ cercano acquirenti per Bailly e il prezzo fissato per il difensore sarebbe di circa 10 milioni di euro. Un prezzo ‘stracciato’ del quale potrebbe approfittarne la Roma, che osserverebbe da tempo il centrale e potrebbe sfruttare la situazione per rinforzare la propria retroguardia.