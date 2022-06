Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: “Incontro per Zaniolo”

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: l’incontro con Zaniolo sarebbe avvenuto in giornata. Tempistiche ed eventuali sviluppi.

Oltre a puntellare la rosa con innesti funzionali alle idee tattiche di José Mourinho, in casa Roma a tenere banco è sempre e comunque la questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo. L’esterno offensivo giallorosso non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024, e nelle ultime settimane è finito costantemente al centro di numerose voci di mercato.

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio a Sky, nella giornata di oggi ci sarebbe stato un incontro tra la Roma e l’entourage di Zaniolo, per provare a fare il punto della situazione. Ricordiamo che è ancora in ballo la questione legata all’eventuale prolungamento. Si è parlato negli ultimi tempi di un interessamento di Milan e Juventus che però, al momento, non hanno ancora affondato il colpo, anche perché la Roma parte da una valutazione di 50 milioni di euro, al di sotto della quale non è intenzionata a scendere.

Calciomercato Roma, summit per Zaniolo: le ultime

Incontro Roma-agente di Zaniolo, dunque. Il tanto sospirato summit è diventato realtà. Un incontro interlocutorio, esplorativo, per ribadire le rispettive posizioni; al momento è difficile fare previsioni in merito all’epilogo di una vicenda che potrebbe continuare a tenere banco nei prossimi mesi, catalizzando l’attenzione mediatica. La sensazione è che molto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno sul tavolo della Roma: al di là di qualche timido sondaggio esplorativo, nessuno si è ancora fatto avanti concretamente per Zaniolo, con un’offerta irrinunciabile.