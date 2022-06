Calciomercato Roma, incontro e addio: firma imminente

Calciomercato Roma, l’incontro con l’entourage è servito a fare chiarezza sul suo futuro: l’addio è ormai alle porte.

Dopo aver chiuso l’operazione Matic, la Roma è vicina a piazzare altri due colpi: Frattesi e soprattutto Celik sono sempre più vicini. Per il terzino del Lille, in particolare, ogni istante può essere quello giusto per la firma definitiva, con il turco che andrà a ricoprire il ruolo di vice Karsdorp. La giornata di oggi, però, è stata proficua soprattutto sul fronte uscite per la Roma.

Come riferito da Sky, infatti, dopo aver pranzato con il Milan, Tiago Pinto ha incontrato anche l’entourage di Calafiori, per discutere della situazione contrattuale del terzino sinistro classe ‘2002, sul quale ha da tempo messo gli occhi la Salernitana, alla ricerca di innesti funzionali da inserire nello scacchiere tattico di Davide Nicola.

Calciomercato Roma, svolta Calafiori: testa a testa Salernitana-Basilea

La volontà di Calafiori è chiara: l’opzione Salernitana lo stuzzica e non poco. Prima, però, c’è da firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: l’operazione con i granata, infatti, dovrebbe essere imbastita sulla base del prestito. Il condizionale non è vincolato alla formula dell’operazione, ma ai dubbi che aleggiano sulla prossima squadra dell’ex Genoa: in lizza, infatti, ci sarebbe anche il Basilea. Si preannuncia un interessante testa a testa, nel quale alla fine sarà la volontà del diretto interessato a fare la differenza: in entrambi i casi, la formula che suggellerà l’affare sarà quella del prestito. Seguiranno aggiornamenti.