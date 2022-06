Calciomercato Roma, colpo di scena Ronaldo: destinazione clamorosa

Calciomercato Roma, dalla Spagna ne sono sicuri: Cristiano Ronaldo come primo nome sulla lista di una big del calcio mondiale.

Tra sogno e vagheggiamento utopistico, negli ultimi giorni è stato accostato alla Roma addirittura Cristiano Ronaldo: il cinque volte pallone d’oro, reduce da una stagione che comunque individualmente lo ha visto autentico protagonista, potrebbe decidere di fare le valigie, non rispettando il suo contratto con lo United, in scadenza nel 2023.

L’effetto Mourinho e la volontà di accendere l’entusiasmo dei tifosi con un colpo da capogiro, avevano fatto sognare la torcia giallorossa. In realtà, l’operazione Cr7 per la Roma è molto difficile, non solo tirando in gioco mere questioni economiche, ma anche ipotizzando la volontà del fuoriclasse lusitano di approdare in un club che disputi la Champions League. Secondo quanto riferito dalla Spagna, e più nello specifico da As, la compagine in questione dovrebbe essere il Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, Ronaldo-Bayern Monaco: “As” ne è sicuro

Alla luce della volontà di Lewandowski di cambiare aria – per il polacco è sempre forte la suggestione Barcellona, con i blaugrana che, però, devono prima far quadrare i conti – i bavaresi, che si sono già assicurati Sadio Manè, starebbero pensando proprio a Cristiano Ronaldo. Il portoghese, del resto, nell’ultima stagione con la maglia dello United ha giocato da numero 9, con la consueta libertà di svariare su tutto il fronte offensivo che lo ha reso celebre. Il Bayern avrebbe tutta l’intenzione di affondare il colpo, per puntellare un reparto che, salvo dietrofront improvvisi, dovrebbe subire degli scossoni importanti. La staffetta Lewandowski-Cr7 è assolutamente possibile, e nelle prossime settimane il canale con Jorge Mendes dovrebbe diventare sempre più caldo: per Ronaldo, dunque, è già tempo di fare le valigie.