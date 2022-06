Calciomercato Roma, derby per Dybala: contatto con l’entourage

Calciomercato Roma, scatta il derby per Dybala: dopo il congelamento da parte dell’operazione, possibile nuovo inserimento

Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere. Soprattutto perché l’Inter, almeno per il momento, ha congelato l’operazione con la Joya: dopo l’arrivo di Lukaku in casa nerazzurra sono troppi gli attaccanti che al momento sono a disposizione di Simone Inzaghi. Per prendere l’ex Juventus a parametro zero qualcuno deve andare via.

Nelle scorse settimane la Roma ci ha seriamente pensato. Poi, avendo capito che i nerazzurri erano troppo avanti, avevano mollato la presa. Ma nessuno si aspettava ovviamente questo colpo di scena che ha rimesso in corsa anche Tiago Pinto: il general manager giallorosso potrebbe sfruttare l’appeal di Mourinho e quel progetto tecnico sicuramente importante, per convincere Dybala. Certo, nonostante tutto non sarà per niente facile. Anche perché, secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina anche il Milan ci starebbe iniziando seriamente a pensare.

Calciomercato Roma, derby per la Joya

Il quotidiano milanese spiega che la lampadina dei rossoneri in questo momento si sarebbe accesa appunto sul nome di Dybala. C’è l’interesse, e ieri, direttamente da Londra, dei manager del gruppo Elliot avrebbero avuto dei colloqui telefonici con l’entourage del calciatore argentino per tastare il polso alla trattativa che vede impegnata l’altra squadra milanese. E, soprattutto, capire dai diretti interessati quali sono le condizioni economiche che sono state poste dal calciatore. Insomma, un interesse vero e proprio.

Certo, c’è comunque una conferma in tutto questo: qualora Dybala chiedesse al Milan 7 milioni di euro più bonus, questa possibile operazione di mercato non potrebbe mai prendere il decollo. Supererebbe secondo il Corriere della Sera quello che è il budget rossonero. In poche parole: la Roma, in ogni caso, potrebbe comunque rimanere in corsa.