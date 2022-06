Calciomercato Roma, Gazzetta: sostituto Zaniolo a parametro zero

Calciomercato Roma, la Gazzetta dello Sport “offre” a Pinto un parametro a zero al momento fermo al palo.

Sono settimane molto delicate per la Roma e non solo. Mentre i giocatori si godono il ricco e meritato riposo, gli addetti al mercato si trovano in questa fase più operativi che mai, consapevoli di dover rispettare paletti finanziari e tempistiche e al contempo di dover consegnare quanto prima al tecnico di Setubal una squadra che rispecchi le caratteristiche da tempo indiciate dal mister a Pinto e colleghi.

Come lo scorso anno, anche adesso si lavorerà su più fronti sia in ottica entrate che uscite, seppur con un’urgenza diversa a quella dell’estate 2021, quando a Trigoria c’erano molti più esuberi rispetto al presente. Certo, vanno considerati i diversi rientri dai prestiti ma le recenti voci raccolte in questo periodo sembrano lasciar intendere come il gm ex Benifca abbia già trovato delle soluzioni per diversi elementi ormai ai margini del progetto.

Al lavoro epurativo dovrà però far seguito quello finalizzato al miglioramento della squadra con nuovi e funzionali approdi. Pleonastico il ribadire che le due strade camminino a braccetto, alla luce dell’osmosi economica da rispettare e, ancora, del ruolo finanziatore che diverse operazioni in uscita potrebbero venire a ricoprire.

Calciomercato Roma, Bernardeschi dopo Zaniolo: l’ipotesi a sorpresa

Di certo sarà un mercato interessante, in grado questa volta di testimoniare le reali intenzioni di un club che ha già evidenziato di voler vincere e che adesso dovrà continuare quel percorso catalizzato a Tirana con un modus operandi attento quanto intelligente.

I nomi fin qui monitorati sono numerosi e, diversi di questi, alla luce di quanto appena riferito, potrebbero essere accostati con ancora più vigore solo previa l’uscita di alcuni elementi al momento ancora sotto contratto con la Roma. Si consideri a tal proposito la ricostruzione de “La Gazzetta dello Sport” che ha dato importanti indicazioni su Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza con la Juventus fra una settimana e a breve dovrà firmare per il suo terzo club dopo le esperienze in Toscana e Piemonte.

Come evidenzia la Rosea, l’interesse del Napoli è in queste ultime settimane scemato mentre il 33 potrebbe approdare in una piazza importante e che torni a stimolarlo come un tempo. Federico vorrebbe giocare la Champions League e questo corrobora la tesi della stessa Gazzetta che parla di possibile interesse del Milan. La stessa fonte, sempre in un’ottica di incastri di mercato e di ipotesi, lo accosta anche alla Roma. Condicio sine qua non, però, la cessione di Zaniolo.