Calciomercato Roma, vogliono il gioiellino: Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, incontro e contatti per l’operazione in Serie A. I giallorossi hanno deciso.

Non solo nuovi acquisti o cessioni definitive ma anche diverse operazioni finalizzate al cercare le giuste soluzioni per i non pochi elementi presenti nello scacchiere di Mourinho necessitanti di maggiore spazio e minutaggio per poter crescere e farsi trovare pronti nel prossimo futuro. Già quest’anno abbiamo assistito alla presenza in panchina di tanti elementi molto promettenti. Da Darboe a Bove, passando per Volpato o Zalewski.

Fatta eccezione per il gioiellino polacco, nessuno di quelli citati è riuscito a ritagliarsi lo spazio giusto in questi mesi, pur sciorinando qualità che lo stesso Mou sa bene poter tornare utili in futuro previo un lavoro finalizzato a plasmare quegli aspetti ancora troppo acerbi. Se Nicola è riuscito anche per esigenze della squadra a ritagliarsi lo spazio giusto e a dimostrare di poter far bene, Ebrima, Edoardo e Cristian sono stati meno risolutivi.

Calciomercato Roma, la Sampdoria chiede Bove: la posizione di Pinto

Certo, è giusto ricordare che proprio il giovane centrocampista romano e il talentuoso italo-australiano siano stati i fautori dell’importante rimonta contro l’Hellas Verona, catalisi di un percorso che ha visto i giallorossi mantenere una buona e invidiabile striscia di risultati utili consecutivi. Bisognerà però adesso comprendere cosa fare con gli appena citati, nei quali Mourinho ha comunque dimostrato di avere un’importante dose di fiducia.

In particolar modo, intriga il futuro di Bove, considerabile come una sorta di pupillo dello Special alla luce delle diverse voci secondo le quali il tecnico vorrebbe contare sulla sua presenza, almeno in panchina, pure per la prossima stagione. Da potenziale pedina per convincere il Sassuolo a dire di sì per Frattesi, Edoardo potrebbe però maturare anche esperienza in prestito in una piazza diversa da quella neroverde.

Secondo quanto raccolto da Il Secolo XIX, ci sono stati infatti in questi giorni dei contatti tra i giallorossi e la Sampdoria, rappresentata dall’avvocato Romei che ha sondato il terreno per il prestito del numero 59. Pinto non si è detto interessato a questa soluzione ma sono previsti aggiornamenti e contatti nelle fasi più avanzate del calciomercato.