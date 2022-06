Calciomercato Roma, pugno duro Mourinho: aumentano i fuori rosa

Calciomercato Roma, pugno duro di José Mourinho. Nel giorno del raduno potrebbero aumentare i fuori rosa. Ecco chi sono

Che José Mourinho non guardi in faccia a nessuno lo abbiamo capito già lo scorso anno, alla sua prima avventura sulla panchina della Roma, quando ha deciso di tagliare fuori diversi elementi mettendoli fuori rosa nell’attesa che la società li cedesse. C’erano Florenzi, Santon e Fazio tra gli altri, poi solamente il primo la scorsa estate prese la via di Milano. Gli altri due, insieme a qualche altro elemento, rimasero a Trigoria – Fazio fino a gennaio – allenandosi da soli, con uno staff tecnico dedicato.

La situazione, nei primi giorni di luglio quando la Roma si ritroverà per le consuete visite mediche e per l’inizio ufficiale della stagione, si potrebbe ripetere. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina in molti rischiano il taglio. Non rientrando nei piani di Mou, lo stesso Special One non ha nessuna intenzione di lavorare con gente che il campo con la maglia giallorossa non lo vedrà praticamente mai. Ma andiamo a scoprire chi sono.

Calciomercato Roma, ecco i fuori rosa

Ci sono anche nomi importanti, che probabilmente nella solitudine di Trigoria si alleneranno poco. Kluivert e Villar ad esempio sono destinati a partire in ogni caso anche perché le offerte non dovrebbero mancare. Ma nel caso queste operazioni non si dovessero risolvere prima della data scelta da Mou per il ritiro, allora cominceranno a lavorare da soli, o con pochi compagni. Gli altri in lista sono Darboe – che rimane comunque ancora in bilico – Riccardi, ormai ai margini, e Bouah, 20 anni, che rientra dal Teramo ed ha un contratto fino al 2024 con la società giallorossa.

Tutta gente che con la Roma ha finito il proprio ciclo. E che per giocare deve per forza di cose guardare altrove.