Tiago Pinto è a Milano: dopo l’ingaggio di Matic la Roma ha fretta di chiudere altre operazioni sia in uscita che in entrata. I tempi sono stretti, Mourinho oltre a essere un eccezionale comunicatore è anche un abile stratega e sa bene come la stagione alle porte sarà ben differente dalle altre.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!