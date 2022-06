Calciomercato Roma, lo “offre” Conte: ultim’ora Sky

Calciomercato Roma, dalle ultime indiscrezioni riferite da Sky, occhio alla nuova occasione dal Tottenham: cosa sta succedendo.

Nel tardo pomeriggio, il blitz milanese di Fabio Paratici non è passato inosservato. L’ex dirigente della Juventus è tornato nel suo “feudo” meneghino, cogliendo l’occasione per incontrare – tra gli altri – anche Tiago Pinto.

Tenendo sullo sfondo l’affare Zaniolo, che potrebbe comunque riprendere quota, dopo i colloqui delle ultime ore avuti con l’entourage del calciatore, con il Tottenham si potrebbe aprire un canale anche per il difensore centrale Joe Rodon, legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2025. Al momento non è nata una vera e propria trattativa, ma ci sarebbero stati dei contatti per provare a capire in maniera esplorativa la situazione. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Roma, occasione Rodon: nuovo intreccio con il Tottenham

Rodon potrebbe configurarsi come la classica occasione a costi relativamente contenuti: ex Swansea, il centrale gallese classe ’97 è stato acquistato due anni fa dagli Spurs per una cifra di poco superiore ai 12 milioni di euro. Autore di una stagione nella quale ha collezionato – complice la grande concorrenza – soltanto 10 presenze per un totale di 515 minuti, Rodon potrebbe entrare nella lista dei papabili acquisti della Roma, che ora come ora non ha ancora approfondito i discorsi con il Tottenham,