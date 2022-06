Calciomercato Roma, doppio addio: la firma che sblocca tutto

Calciomercato Roma, il doppio addio è sempre più vicino: ecco cosa manca per chiudere. Galliani letteralmente scatenato.

Ore intense in casa Roma sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Sono diversi gli esuberi che, per motivi diversi, hanno fatto fatica ad inserirsi all’interno dello scacchiere tattico dei giallorossi. Tra questi, impossibile non menzionare Gonzalo Villar che, dopo sei mesi in “naftalina”, ha trascorso la seconda parte di stagione in prestito al Getafe.

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio a Sky, però, per l’ex centrocampista dell’Elce potrebbe aprirsi uno scenario a sorpresa. Ci sarebbe già stato, infatti, un incontro con il Monza per Villar, in cima alla lista dei desideri di Galliani. Si tratta di un’operazione ancora da impostare, ma che ha grandi probabilità di andare in porto. Ma non è finita qui.

Calciomercato Roma, Villar e non solo: per Calafiori destinazione Salerno

Sempre Di Marzio, inoltre, ha fornito ulteriori ragguagli in merito alla situazione di Riccardo Calafiori, sul quale ha da tempo messo gli occhi la Salernitana. I granata dovrebbero alla fine riuscire a spuntarla nella corsa al terzino mancino, solo dopo che quest’ultimo, però, avrà suggellato l’accordo con la Roma per la firma del rinnovo sul contratto. Operazione che chiaramente sarà portata avanti sulla base del prestito, dal momento che né la dirigenza, né José Mourinho, vuole “perdere” il controllo su un calciatore al quale lo Special One ha dato chances importanti in questa stagione, utile sotto tanti punti di vista. L’affare Calafiori, comunque, può decollare da un momento all’altro.