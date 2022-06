Calciomercato Roma, nuovo incontro per Zaniolo: secondo round a Milano

Calciomercato Roma, è previsto oggi un nuovo incontro tra Vigorelli e Pinto. Al centro ovviamente la questione relativa a Zaniolo

Nella giornata di ieri, secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato un primo incontro tra Tiago Pinto, che al momento è a Milano, e Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Ovviamente il tema è il futuro dell’attaccante giallorosso, che rimane tra i cedibili, come si sa, ma solamente davanti ad un’offerta importante, senza contropartite tecniche, che possa soddisfare le richieste economiche della Roma.

Un primo faccia a faccia ci sarebbe stato come detto, e oggi, così come riportato sia dal Corriere dello Sport che da Il Messaggero, ce ne dovrebbe essere un altro nel capoluogo lombardo. Una notte di pensieri e di strategie per capire cosa fare la prossima stagione. Ecco, nel dettaglio, cosa spiegano i due giornali.

Calciomercato Roma, secondo incontro per Zaniolo

L’appuntamento odierno servirà per capire se le parti possono venirsi incontro spiega Il Messaggero in edicola questa mattina. La Roma sa che parlare di rinnovo in autunno – il contratto scade nel 2024 – potrebbe essere complicato. E secondo il quotidiano si potrebbe quasi trovare una soluzione in questo modo: rinnovo di un anno con una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro. Così da non rischiare nulla nei prossimi mesi.

Si aspetta degli aggiornamenti Zaniolo dall’incontro di oggi – sottolinea invece il Corriere dello Sport – sia in un senso che nell’altro. La richiesta della Roma di 60 milioni di euro ha sicuramente spaventato Juventus e Milan che pensano al giocatore. E oggi in ogni caso potrebbero arrivare delle novità. Intanto Nicolò continua a passare delle vacanze con allenamenti annessi per farsi trovare pronto nel momento della ripartenza.