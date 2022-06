Calciomercato Roma, blitz in città: nuova pretendente per Zaniolo

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: si aggiunge una nuova pretendente per Zaniolo. Il colloquio non è passato inosservato.

Giornata molto intensa per la Roma, con Tiago Pinto che si è mosso su più tavoli sia sul fronte entrate, che su quello legato alle uscite. Qualcosa si sta smuovendo anche sul fronte Zaniolo: i colloqui con l’entourage del calciatore sono serviti a ribadire le rispettive posizioni, e un addio a stretto giro di posta non è affatto da escludere.

Secondo quanto riferito da Sky, nel tardo pomeriggio ci sarebbe stato un incontro tra Paratici e la Roma: un summit nel quale ci sarebbe stata una chiacchierata per Zaniolo: non è stata imbastita una vera e propria trattativa, anche se quella degli Spurs è una candidatura che va aggiunta nella lista delle pretendenti.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Tottenham: ultim’ora Sky

Al momento né il Milan né la Juventus hanno affondato il colpo: la valutazione della Roma si attesta sui 50 milioni. La chiacchierata con il Tottenham potrebbe essere un indizio da non trascurare, una traccia da attenzionare e che potrebbe sortire sviluppi importanti nel corso dei prossimi giorni. Staremo a vedere se effettivamente Paratici entrerà nell’ordine di idee di effettuare un vero e proprio blitz, o se si limiterà a sondaggi esplorativi per tastare il terreno. Sono i giorni di Zaniolo: staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in merito.