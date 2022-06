Anticipi e posticipi Serie A, tutte le date ufficiali

Anticipi e posticipi Serie A, giungono tutte le date e informazioni ufficiali sulla prossima stagione.

Quest’ultima sarà contraddistinta dai grandi cambiamenti legati alla presenza del Mondiale in Qatar in medias res che sicuramente impatterà sul percorso stagionale e sul lavoro di preparazione preliminare per quest’ultima. Come noto da tempo, non ci sarà la nostra Italia ma sono diversi i giocatori, anche della stessa Roma, destinati ad essere coinvolti nella massima competizione Fifa.

Questo impatterà sulla preparazione fisica e atletica, nonché potenzialmente anche sulla tenuta mentale dei giocatori che potrebbero a un certo punto vedere nella competizione dei Mondiali un fautore di distrazione. Insomma, le incognite per il prossimo anno sono tante e non solo sul fronte mercato. In attesa di novità in tale ambito e confidando nelle abilità di Pinto, riferiamo di importanti aggiornamenti relativi a un campionato meno lontano di quanto sembri.

Anticipi e posticipi Serie A, spuntano le date ufficiali

La su citata competizione in Qatar ha portato infatti ad un anticipo di tutto ciò che preceda l’organizzazione della Serie A. Questo a partire dal sorteggio del calendario, di cui resocontatovi in queste ore e relativamente al quale sono giunte ulteriori informazioni di non poco conto.

In particolar modo, il 30 giugno 2022 saranno rese note le fasce orarie delle prime 5 gare della Serie A 2022/2023 mentre il 30 agosto si proseguirà con le indicazioni di data e ora fino alla sedicesima partita.